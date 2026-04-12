محافظ القليوبية يهنئ الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بعيد القيامة المجيد

واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، جولاته لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث زار مطرانية شبين القناطر وتوابعها لتقديم خالص التهاني لنيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة شبين القناطر، ورؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن تقديره للدور الوطني للكنيسة المصرية، مؤكدًا أن المصريين دائمًا ما يثبتون للعالم أنهم جسد واحد في وطن واحد، يتقاسمون الأفراح والآمال.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا نوفير عن خالص شكره وتقديره لزيارة المحافظ والوفد المرافق له، مثمنًا الجهود المبذولة لتطوير المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، التُقطت الصور التذكارية التي جمعت المحافظ والوفد المرافق بنيافة الأنبا نوفير، في أجواء سادتها روح المحبة والتآخي، تأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع أبناء الوطن الواحد.