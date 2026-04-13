الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشارك المواطنين احتفالات "شم النسيم" بحدائق القناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية اليوم الاثنين بحدائق مدينة القناطر الخيرية، شملت حديقتي "عفلة" و"الياسمين"، وذلك تزامناً مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وشم النسيم.


وخلال تفقده حديقة "عفلة"، قام المحافظ بزيارة معسكر الكشافة المقام بالحديقة، يرافقه الدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث تابع الأنشطة المقدمة داخل المعسكر، والتقى بالأطفال المشاركين من مختلف مراكز الشباب. وخلال الجولة، حرص المحافظ على توزيع الهدايا على الأطفال الأيتام المشاركين، القادمين من مراكز الشباب، لإدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكداً اهتمام الدولة بدعم ورعاية النشء وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الترفيهية والتثقيفية.


وحرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بالأسر والعائلات الوافدة من مختلف مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث قدم لهم التهنئة بالعيد، ووزع الورود والشيكولاتة على الأطفال والمواطنين، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع وسط الطبيعة الخلابة والأشجار النادرة التي تتميز بها القناطر، كما أشاد بجهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير الحدائق، مؤكداً أنها أصبحت واجهة حضارية مميزة لاستقبال الزوار خلال المناسبات.


وفي سياق متصل، تفقد المحافظ الخدمات الطبية المقدمة للزوار، وذلك برفقة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، حيث عاين تمركز 10 عيادات متنقلة وسيارات الإسعاف الموزعة داخل الحدائق، والمخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة، وكذلك لتقديم الكشف الطبي بالمجان لجميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات، ضمن المبادرات الرئاسية، مع صرف العلاج اللازم بالمجان. واطمأن على توافر تخصصات "الباطنة، الرمد، القلب، العظام، أمراض النساء، والأسنان"، مشدداً على ضرورة استمرار التمركز طوال اليوم والتنسيق اللحظي مع غرفة عمليات المحافظة لضمان سلامة المترددين.


وعلى الجانب الأمني والخدمي، أكد المحافظ رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، موجهاً بتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، وتسيير فرق إنقاذ نهري للمرور على نهر النيل لتلافي وقوع حوادث الغرق، كما وجه مديريات الطب البيطري والتموين بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية الموسمية، خاصة الأسماك والبيض، والتأكد من سلامتها وجودتها المعروضة للمواطنين.


واختتم المحافظ توجيهاته بضرورة تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين، وتكثيف حملات النظافة العامة بمدن المحافظة المختلفة، مع استمرار التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة ضفاف النيل وتكثيف التواجد الأمني، لضمان مرور الاحتفالات في أجواء آمنة ومستقرة.


وفي لفتة تعكس الاهتمام بالهوية التاريخية لمصر، تفقد المحافظ متحف الري بالقناطر الخيرية، والذي يُعد ذاكرة حية تروي قصة كفاح المصريين مع نهر النيل، حيث استعرض النماذج المصغرة التي توثق تطور أساليب الري عبر العصور، بدءاً من "الشادوف" و"الطنبور" وصولاً إلى أحدث القناطر الميكانيكية ونظم الري الحديثة، مشيداً بالمحتوى المعرفي للمتحف الذي يجسد عبقرية المهندس المصري في إدارة الموارد المائية.


كما انتقل المحافظ عقب ذلك لتفقد منطقة الشلالات، إحدى أبرز مناطق الجذب بالقناطر، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من الشباب والعائلات، حيث التقى باللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واستعرضا خطة التأمين الميدانية، مؤكدين على اليقظة التامة لوحدات الإنقاذ النهري والشرطة النهرية، للتعامل الفوري مع أي محاولات للسباحة في المناطق الخطرة ومنع وقوع حوادث الغرق.

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أندرس دانييلسن لي
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
