حملات تفتيشية بأسوان على 24 منشآة وإعدام 120 كجم أسماك مملحة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، والإدارات الفرعية التابعة لها بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق تداول الأسماك المملحة من المخازن وأماكن التجهيز ومحلات العرض والبيع بمناسبة عيد شم النسيم بهدف الوقوف ميدانياً على إلتزام أصحاب هذه الأنشطة بالقوانين والقرارات التموينية الخاصة بالإعلان عن الأسعار، ومنع أى مغالاة غير مبررة، مع مراعاة سلامة وجودة المنتجات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

جهود متنوعة

قامت مديرية التموين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتكثيف الحملات على أماكن تداول الأسماك المملحة ، والتنبية المشدد بضرورة الإلتزام الكامل بالضوابط والقرارات الخاصة بتداولها ، مع التأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وتم رصد وتحرير عدد من المخالفات أثناء المرور على 24 منشآة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية وبيع سلع منتهية الصلاحية ، وتم إعدام كمية 120 كجم أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمعرفة مفتشى الأغذية.

وتم التحفظ على المضبوطات بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات من خلال العرض على السيد وكيل النائب العام المختص للنظر والإطلاع ، والتوجيه بما يلزم إتخاذه.