الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| الاحتفال بعيد القيامة.. وتكليف رؤساء المراكز والمدن بتهنئة الأقباط

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 12/4/2026 أحداث متنوعة.

وسط أجواء من الود والمحبة، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ أسوان على أن مبادئ المواطنة الحقيقية  تتمثل فى وحدة وتماسك الشعب المصري بإعتبار ذلك الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة .

وسط أجواء من الود والمحبة.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ..شاهد

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد أعمال الزراعات والتشجير والتجميل بأحد الميادين الذى يأتى ضمن 4 ميادين بمشروع  تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، أحد المحاور الحيوية التى تشهد نقلة حضارية متكاملة خلال الفترة الحالية .


محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير بأحد ميادين طريق السادات

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على توزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، إلى جانب الهدايا على الأطفال وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة وذلك أثناء مشاركته للإخوة الأقباط إحتفالاتهم بعيد القيامة المجيد .

كما حرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال ، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء المحافظة .

محافظ أسوان يوزع الهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد.. شاهد

جهود متنوعة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، إستكمالاً للأجواء الإحتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالمرور على الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ، كلاً فى نطاق مركزه ومدينته بهدف نقل رسائل المحبة والتآخى بين أبناء الوطن ، وترسيخ قيم التلاحم بين جناحى الأمة من مسلمين وأقباط .


محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتهنئة الأقباط بـ عيد القيامة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لخفض الإنفاق الحكومى بنسبة تصل إلى 50 % على مستوى ديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية التابعة له.


أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

