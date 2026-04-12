محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير بأحد ميادين طريق السادات

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد أعمال الزراعات والتشجير والتجميل بأحد الميادين الذى يأتى ضمن 4 ميادين بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، أحد المحاور الحيوية التى تشهد نقلة حضارية متكاملة خلال الفترة الحالية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن ميادين طريق السادات تشهد تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة ، حيث يتم إضفاء لمسات جمالية مميزة من التشجير وزراعة المسطحات الخضراء التى يتم توزيعها بشكل متناسق بالميادين وعلى جانبى الطريق بما يتكامل مع توظيف القطع الفنية لسمبوزيوم أسوان الدولى ، فى مشهد حضارى يجمع بين الإبداع الفنى والتنسيق الجمالى ، ويعزز من جاذبية الطريق ويضفى عليه طابعاً بصرياً راقياً.

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأننا تستهدف تعميم تجربة توظيف الأعمال الفنية لسمبوزيوم أسوان الدولى فى مواقع مختارة ضمن خطة التطوير الشاملة ، بداية من طريق السادات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يساهم فى إعادة إستغلال الفراغات غير المستغلة وتحويلها إلى نقاط جذب حضارية ، تعكس الهوية البصرية لمدينة أسوان وتدعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية ، مع إبراز القيمة الثقافية والفنية للسمبوزيوم الدولى .

وقدم محافظ أسوان الشكر لفريق العمل القائم على تنفيذ هذه الأعمال بإشراف المهندس محمد حسن مدير عام إدارة الحدائق ، وبمشاركة فعالة لكل من المهندسين والعاملين بالإدارة ليساهموا بسواعدهم فى تنفيذ الرؤية الجمالية بشكل ملموس على أرض الواقع .

وأضاف لاشين بأن هذه الجهود تأتى فى إطار رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ، بالتوازى مع تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بما يلبى إحتياجات المواطنين والزائرين ، ويعزز من الصورة الذهنية الإيجابية لعروس المشاتى كإحدى أهم المقاصد السياحية فى مصر والعالم .