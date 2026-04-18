استقرار نسبي .. أسعار اللحوم الحمراء والمستوردة بالأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء والمستوردة استقرار نسبى فى الأسعار، مع استمرار تفاوت محدود بين اللحوم البلدية والمستوردة، في ظل توازن العرض والطلب ووفرة المعروض في عدد من المنافذ الحكومية والخاصة.



ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة مستمرة لحركة الأسعار من جانب المستهلكين، خاصة مع اختلاف مستويات الجودة ومصادر الاستيراد، إضافة إلى تأثير تكاليف النقل والأعلاف على التسعير النهائي داخل الأسواق.



أسعار اللحوم الحمراء اليوم:



اللحوم البلدي: تتراوح بين 380 و450 جنيهًا للكيلو

الكندوز: من 360 إلى 420 جنيهًا للكيلو

البتلو: من 400 إلى 460 جنيهًا للكيلو

الضاني: من 420 إلى 500 جنيه للكيلو

الكبدة البلدي: من 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحوم البرازيلي: من 260 إلى 320 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندي: من 240 إلى 300 جنيه للكيلو

اللحوم السوداني: من 280 إلى 340 جنيهًا للكيلو

الكبدة المستوردة: من 180 إلى 250 جنيهًا للكيلو

ويعكس هذا التباين في الأسعار اختلاف مصادر الاستيراد ومستويات الجودة، إلى جانب سياسات التسعير في المنافذ المختلفة، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.

كما تشير مؤشرات السوق إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مع توقعات بتحركات محدودة في الأسعار مرتبطة بتكلفة الاستيراد وأسعار الأعلاف عالميًا، إضافة إلى حجم المعروض في الأسواق المحلية.