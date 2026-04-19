استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد.. الجمبري 660 جنيهًا للكيلو

سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية حالة من الاستقرار في صباح تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وذلك مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، رغم استمرار التغيرات اليومية التي تشهدها الأسواق المحلية نتيجة اختلاف كميات المعروض وحركة الطلب.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية، رصدت الأسواق تحركات محدودة في بعض الأصناف، حيث سجل سعر كيلو الجمبري الوسط 358.7 جنيه بزيادة قدرها 18.7 جنيه، بينما تراجع سعر الجمبري الجامبو ليسجل 660 جنيه للكيلو، وانخفض الجمبري الصغير إلى 246.96 جنيه.

وفيما يتعلق بالأسماك الشعبية، سجل البلطي الممتاز 104.84 جنيه للكيلو بعد تراجع ملحوظ، كما بلغ سعر البلطي الأسواني 92.86 جنيه، فيما سجل فيليه البلطي 164.38 جنيه بانخفاض قدره 22.29 جنيه.

أما بالنسبة لأسماك الماكريل والسردين، فقد سجل الماكريل المجمد 156.46 جنيه للكيلو بعد ارتفاعه، في حين تراجع سعر السردين المجمد ليسجل 103.57 جنيه.

وشهدت أسعار المكرونة السويسي حالة من الاستقرار عند 128 جنيه، فيما سجلت المكرونة الخليجي 122.38 جنيه دون تغير يُذكر.

وفي فئة الأصناف الأعلى سعرًا، سجل سعر كيلو السبيط 389.52 جنيه بزيادة قدرها 46.66 جنيه، كما ارتفعت أسعار الثعابين لتسجل 419.05 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 80.3 جنيه.

وسجل

سمك الوقار 293.33 جنيه، بينما تراجع سعر القاروص ليصل إلى 276 جنيه.

وعلى صعيد باقي الأصناف، انخفضت أسعار الكابوريا لتسجل 175.65 جنيه للكيلو، كما تراجع قشر البياض إلى 170.23 جنيه.

فيما سجل المرجان الممتاز 211.2 جنيه، وبلغ سعر البربوني الممتاز 254.35 جنيه للكيلو.