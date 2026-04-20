600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

تتصدر أسعار الذهب اليوم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يراقب المستثمرون والمواطنون عن كثب تحركات المعدن الأصفر، نظراً لارتباطه الوثيق بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تسيطر حالة من الثبات النسبي على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وسط هدوء في حركة البيع والشراء نتيجة التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب وهدوء نسبي في السعر العالمي، بانتظار إشارات جديدة من البورصات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر وفوري على تسعير الجرام بمختلف عياراته في مصر.

وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 600 جنيه من اعلى سعر سجله في وقت سابق من العام وهو 7650 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأكثر جودة ونقاء، نحو 8023 جنيهاً للشراء مقابل 7977 جنيهاً للبيع خلال تعاملات اليوم.



واستقر عيار 22 عند مستويات 7354 جنيهاً للشراء و7312 جنيهاً للبيع، ويشهد هذا النوع إقبالاً من الباحثين عن اقتناء سبائك ذهبية ذات قيمة فنية وعملية عالية.

سعر الذهب عيار 21

فيما يخص العيار الأكثر شعبية، فقد بلغت اسعار الذهب اليوم لعيار 21 نحو 7020 جنيهاً للشراء و6980 جنيهاً للبيع، يمثل هذا العيار العمود الفقري لسوق الذهب، حيث يزداد الطلب عليه في مناسبات الزواج والخطوبة، كما يعتبره الكثيرون الملاذ الآمن والوسيلة الأسهل لادخار الأموال وتجميدها.

جرام الذهب عيار 18

بالانتقال إلى العيارات الاقتصادية، سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 6017 جنيهاً للشراء، وهو المفضل لدى جيل الشباب بسبب تصاميمه العصرية.



أما عيار 12 فقد سجل 4012 جنيهاً للشراء، ويظل الأقل تداولاً في السوق ، رغم توفره كخيار منخفض التكلفة لمن يرغب في اقتناء المعدن النفيس بميزانية محدودة.

الأونصة والجنيه الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب محلياً مستويات 249543 جنيهاً للشراء، مما يعكس القوة الشرائية الكبيرة للمعدن الأصفر حالياً.



وسجل سعر الجنيه الذهب 56160 جنيهاً للشراء، ويظل الخيار الأول للمستثمرين الصغار الذين يرغبون في حفظ قيمة مدخراتهم بعيداً عن تقلبات العملة ومصاريف المصنعية التي عادة ما تكون بين 100-250 جنيها على كل جرام من المشغولات.