من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

تقدم الفنانة المصرية فرح الزاهد فيلمها القصير الجديد “من أعلى الأصوات”، وهو عمل درامي تؤدي فيه البطولة المنفردة، وتتناول من خلاله تجربتها الشخصية مع مرض الوسواس القهري الذي عانت منه لسنوات طويلة.

ويهدف الفيلم إلى تسليط الضوء على معاناة مرضى الوسواس القهري، ليس فقط من الجانب الطبي، ولكن من خلال تجربة واقعية عاشتها الفنانة بنفسها، وبعدما واجهت رحلة داخلية مليئة بالألم ومحاولة الفهم والتعافي، مع التأكيد على أهمية وعي الأسرة ودعم المريض نفسيًا واجتماعيًا.

ومن المقرر عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل، على أن يُعرض العمل يوم الأربعاء 23 أبريل، وسط اهتمام بالأفلام التي تناقش قضايا المرأة والصحة النفسية.

الفيلم مستوحى من قصة كتبتها فرح الزاهد نفسها، واستغرق تحضيره وقتًا طويلًا بعد تأجيل سابق، ليظهر أخيرًا للنور داخل واحد من أهم المهرجانات المتخصصة في قضايا المرأة.

في سياق آخر، شاركت فرح الزاهد في رمضان 2026 من خلال مسلسل “روج أسود”، الذي تناول قصصًا مستوحاة من ملفات حقيقية داخل محاكم الأسرة، حيث جسدت خلاله شخصية تعيش صراعات إنسانية ونفسية معقدة، ضمن حكايات نسائية متشابكة تعكس واقعًا اجتماعيًا مؤلمًا يلامس قضايا المرأة في المجتمع المصري.

ويُعد العمل تجربة مختلفة في مسيرتها، إذ اعتمد على قصص واقعية مستوحاة من قضايا المحاكم، ما أضفى عليه طابعًا دراميًا شديد القرب من الواقع الإنساني، والآن تنتقل إلى تجربة شخصية.