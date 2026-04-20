الأهلي يهزم زد وديًا بثلاثية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.. صور

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب علي نظيره فريق زد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وسجل حسين الشحات، ومروان عطية، وأشرف بن شرقي أهداف الأهلي في مباراة اليوم، والتي شهدت حضور محمود الخطيب رئيس النادي في مدرجات ملعب التتش لمتابعة المباراة.

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى خاضت مباراة زد، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتنفيذ برنامج تدريبي.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية أكثر من لاعب في المباراة الودية، لا سيما اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة للفريق.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة ٤٨ ساعة عقب مواجهة زد الودية، على أن يستأنف تدريباته من جديد استعدادًا لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.