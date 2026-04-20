غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

شهدت عدد من مناطق القاهرة والجيزة خلال الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في انتشار الذباب داخل المنازل والشوارع، ما أثار شكاوى واسعة بين المواطنين، خاصة مع صعوبة السيطرة عليه بالطرق التقليدية.

ومع تزايد البحث عن حلول سريعة وآمنة، برزت الوصفات المنزلية كخيار فعال للتعامل مع هذه الظاهرة المزعجة.

انتشار ملحوظ يثير القلق رصد مواطنون تزايدًا غير معتاد في أعداد الذباب، خاصة في المناطق السكنية القريبة من الأسواق أو أماكن القمامة، ما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل آمنة بدلًا من المبيدات، خصوصًا داخل المنازل.

ويرى مختصون أن ارتفاع الحرارة وسوء التخلص من المخلفات من أبرز أسباب تكاثر الذباب بشكل سريع خلال هذه الفترة.

لاصق قاتل.. حيلة منزلية تطرد الذباب من أكثر الطرق التي لاقت انتشارًا بين ربات البيوت، هي صناعة لاصق منزلي يجذب الذباب ويمنعه من الهروب، كشفت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لــ صدى البلد، عن افضل الطرق للتخلص من الذباب .

لاصق الذئاب

الطريقة: يتم خلط السكر مع العسل أو الدبس وقليل من الماء حتى يصبح قوامه لزجًا، ثم يُدهن على شرائط ورقية وتُعلق في أماكن وجود الذباب.



النتيجة: الذباب ينجذب للرائحة ويلتصق فورًا دون قدرة على الطيران مرة أخرى.

خدعة الكوب القاتل.. الحل في مطبخك طريقة أخرى بسيطة لكنها فعالة:

كوب به ماء + سكر + خل

إضافة قطرات من سائل تنظيف الأطباق

هذا الخليط يجذب الذباب، وبمجرد ملامسته للسطح، يفقد قدرته على الطفو ويغرق فورًا.

روائح طبيعية تطرده من البيت بعيدًا عن المصائد، يمكن تقليل وجود الذباب باستخدام روائح لا يفضلها، مثل:

النعناع

الليمون

القرنفل

الخل

ويمكن وضعها في أركان المطبخ أو قرب النوافذ لمنع دخوله.

نصائح عاجلة للسيطرة على الذباب