الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أزمة فيديو 4K بين تعقيدات التراخيص القانونية وتكلفة الإنتاج التقني.. تفاصيل

فيديو 4K
فيديو 4K

كشفت تقارير تقنية حديثة عن أزمة متصاعدة تهدد انتشار جودة الفيديو "4K" في الأجهزة الذكية؛ وذلك نتيجة تشابك القضايا القانونية وتراكم رسوم التراخيص وحقوق الملكية الفكرية. 

وأوضحت التقارير أن الأمر لم يعد يتعلق بالقدرات التقنية للشركات أو جودة التصنيع، بل تحول إلى "معركة قانونية" في غرف المحاكم، حيث تتصارع الشركات الكبرى حول براءات الاختراع الخاصة بتقنيات ضغط الفيديو، مما قد يؤدي في النهاية إلى حرمان المستخدم من هذه الجودة العالية أو رفع أسعار الأجهزة بشكل مبالغ فيه.

فوضى التراخيص

يعتمد تشغيل فيديو بجودة 4K على تقنيات معقدة تُسمى "الأكواد" (Codecs)، وهي المسؤولة عن ضغط حجم الفيديو الضخم ليعمل بسلاسة عبر الإنترنت دون استهلاك باقة البيانات بالكامل.

ولتبسيط الأمر، تخيل أن الفيديو عبارة عن شحنة كبيرة، والأكواد هي الطريقة الذكية لطي هذه الشحنة داخل صندوق صغير؛ المشكلة تكمن في أن كل "طريقة طي" مملوكة لشركات تطالب برسوم مالية (إتاوات) مقابل كل جهاز يُباع، وهذا التعدد في الجهات المالكة؛ خلق حالة من التخبط لدى الشركات المصنعة للهواتف والشاشات.

تعقيدات قانونية

أدت الدعاوى القضائية المتبادلة بين عمالقة التكنولوجيا إلى زيادة تعقيد المشهد، حيث ترفض بعض الشركات منح تراخيص تقنياتها لمنافسيها، أو تطلب مبالغ طائلة تعجز الشركات الناشئة عن سدادها. هذا "الاحتلال التقني" دفع بعض المصنعين إلى تعطيل ميزات الـ 4K في أجهزتهم برمجياً لتجنب الدخول في صراعات قانونية طويلة الأمد. 

قد يشتري القارئ العادي  جهازاً يدعم هذه التقنية نظرياً، لكنه يفاجأ بصعوبات في تشغيل بعض المنصات أو المحتوى بسبب غياب ترخيص "الكود" المناسب.

بدائل مجانية

في محاولة لكسر هذا الحصار؛ تحالفت شركات كبرى مثل “جوجل" و"مايكروسوفت”؛ لتطوير تقنيات مفتوحة المصدر ومجانية مثل “AV1”، والهدف من هذه التقنية هو توفير جودة 4K فائقة دون الحاجة لدفع رسوم لأي جهة، ومع ذلك، لا تزال هذه الحلول تواجه مقاومة من الشركات التي تعتمد أرباحها على "الإتاوات" السنوية، مما يضع مستقبل البث الفائق في حالة من عدم اليقين بين الرغبة في التطور التقني والقيود المالية المفروضة.

عبء المستهلك

في نهاية المطاف، يدفع المستهلك النهائي ثمن هذه الصراعات، سواء من خلال ارتفاع أسعار الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز، أو عبر غياب التوافق بين الأجهزة والخدمات المختلفة، فالمصانع تضطر لإضافة تكلفة التراخيص إلى سعر البيع النهائي، مما يجعل التكنولوجيا المتقدمة حكراً على الفئات السعرية المرتفعة.

ويرى الخبراء أن الحل الوحيد يكمن في توحيد المعايير العالمية وتقليل الجشع القانوني لضمان وصول الجودة الفائقة لكل بيت دون عوائق.

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

