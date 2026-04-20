قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه

رئيس الضرائب ووزير المالية
رئيس الضرائب ووزير المالية
محمد يحيي

خاطبت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ الممولين المخاطبين بأداء الضريبة بضرورة الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المصلحة لدعم أنشطتهم.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" والذي يتضمن تقديم دليلًا لتوعية الممولين من أصحاب الأنشطة التجارية التي يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه سنويًا؛ عن تقديم تسهيلات ضريبية كبيرة للمحاسبة.

واشترطت مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من تلك التيسيرات ضرورة التسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين بحسب مراحل الالزام و كذا الاستفادة من سلسلة التسهيلات التي تمنحها  الضرائب" من خلال تقنين أوضاع الممولين و مشاركتهم في عمليات التحول الرقمي.

نشرت مصلحة الضرائب رابطًا إلكترونيًا للممولين وهو يتبع مصلحة الضرائب يتضمن دليلًا لكافة التساؤلات والاستفسارات التي يحتاجها الممولين للاستفادة من تلك المزايا تحت عنوان "دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية"

وعنوانه  https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

أو الدخول على رابط "دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني" فى حالة التعامل مع المستهلك

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

واشترطت أيضا علي الممولين ضرورة الاتصال بالخط الساخن ورقمه ١٦٣٩٥ للحصول على الدعم المطلوب أو التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي (بمبني الخزانة العامة)،  أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

