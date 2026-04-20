بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه

خاطبت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ الممولين المخاطبين بأداء الضريبة بضرورة الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المصلحة لدعم أنشطتهم.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" والذي يتضمن تقديم دليلًا لتوعية الممولين من أصحاب الأنشطة التجارية التي يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه سنويًا؛ عن تقديم تسهيلات ضريبية كبيرة للمحاسبة.

واشترطت مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من تلك التيسيرات ضرورة التسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين بحسب مراحل الالزام و كذا الاستفادة من سلسلة التسهيلات التي تمنحها الضرائب" من خلال تقنين أوضاع الممولين و مشاركتهم في عمليات التحول الرقمي.

نشرت مصلحة الضرائب رابطًا إلكترونيًا للممولين وهو يتبع مصلحة الضرائب يتضمن دليلًا لكافة التساؤلات والاستفسارات التي يحتاجها الممولين للاستفادة من تلك المزايا تحت عنوان "دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية"

وعنوانه https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

أو الدخول على رابط "دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني" فى حالة التعامل مع المستهلك

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

واشترطت أيضا علي الممولين ضرورة الاتصال بالخط الساخن ورقمه ١٦٣٩٥ للحصول على الدعم المطلوب أو التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي (بمبني الخزانة العامة)، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.