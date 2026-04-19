رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ظل الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة من وزير المالية أحمد كجوك، والتي تستهدف بناء إدارة ضريبية حديثة، نجحت مصر في الانتقال إلى نموذج «الإدارة الضريبية الشريكة»، والمشاركة كداعم وخبير في برنامج «مأموري فحص بلا حدود» (TIWB)، بما يعكس حجم التطور النوعي الذي شهدته المنظومة الضريبية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعتمد على الشراكة مع المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.



وأعربت عن خالص تقديرها واعتزازها بأبناء مصلحة الضرائب المصرية، مشيدةً بالجهود المتميزة التي بذلتها نسرين صلاح الدين، مدير إدارة تسعير المعاملات، ومحمد إبراهيم، مراجع بإدارة تسعير المعاملات، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي مخلص يعكس كفاءة الكوادر البشرية بالمصلحة.



وأوضحت أن هذا التطور يأتي في إطار مشاركة مصر في برنامج “مأموري فحص بلا حدود” (TIWB)، المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب بدولة سيشل على قيام خبراء مصلحة الضرائب المصرية بتقديم ورش عمل تدريبية في مجال تسعير المعاملات، وقد تم بالفعل عقد أول ورشة عمل خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2026.



وأضافت أن مشاركة مصر في البرنامج بصفة “شريك” تمثل نقطة تحول نوعية، حيث انتقلت مصلحة الضرائب المصرية من مرحلة تلقي الدعم الفني وبناء القدرات إلى مرحلة تقديم الدعم ونقل المعرفة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وخبرة الإدارة الضريبية المصرية، خاصة في مجال تسعير المعاملات.



وأشادت رئيس المصلحة بالدور البارز الذي يقوم به خبراء مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أنهم يمثلون نموذجًا مشرفًا للكفاءة والاحترافية، ويسهمون بشكل فعال في دعم التعاون الدولي وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية الشريكة، بما يدعم جهود تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.



كما أشارت إلى أن هذا التعاون الدولي حظي بإشادة من الجهات الدولية، حيث تم نشر تفاصيل إطلاق البرنامج عبر الحساب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لموريشيوس وسيشل على منصة LinkedIn، من خلال الرابط التالي:

ووجهت رشا عبد العال رسالة شكر وتقدير إلى جميع أبناء مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة بذل الجهد لتعزيز مكانة المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي، والاستمرار في دعم مسار التطوير والتحول نحو إدارة ضريبية حديثة وشريكة.