قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة

مأموري فحص بلا حدود
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ظل الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة من وزير المالية أحمد كجوك، والتي تستهدف بناء إدارة ضريبية حديثة، نجحت مصر في الانتقال إلى نموذج «الإدارة الضريبية الشريكة»، والمشاركة كداعم وخبير في برنامج «مأموري فحص بلا حدود» (TIWB)، بما يعكس حجم التطور النوعي الذي شهدته المنظومة الضريبية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعتمد على الشراكة مع المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.


وأعربت عن خالص تقديرها واعتزازها بأبناء مصلحة الضرائب المصرية، مشيدةً بالجهود المتميزة التي بذلتها نسرين صلاح الدين، مدير إدارة تسعير المعاملات، ومحمد إبراهيم، مراجع بإدارة تسعير المعاملات، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي مخلص يعكس كفاءة الكوادر البشرية بالمصلحة.


وأوضحت أن هذا التطور يأتي في إطار مشاركة مصر في برنامج “مأموري فحص بلا حدود” (TIWB)، المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب بدولة سيشل على قيام خبراء مصلحة الضرائب المصرية بتقديم ورش عمل تدريبية في مجال تسعير المعاملات، وقد تم بالفعل عقد أول ورشة عمل خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2026.


وأضافت أن مشاركة مصر في البرنامج بصفة “شريك” تمثل نقطة تحول نوعية، حيث انتقلت مصلحة الضرائب المصرية من مرحلة تلقي الدعم الفني وبناء القدرات إلى مرحلة تقديم الدعم ونقل المعرفة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وخبرة الإدارة الضريبية المصرية، خاصة في مجال تسعير المعاملات.


وأشادت رئيس المصلحة بالدور البارز الذي يقوم به خبراء مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أنهم يمثلون نموذجًا مشرفًا للكفاءة والاحترافية، ويسهمون بشكل فعال في دعم التعاون الدولي وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية الشريكة، بما يدعم جهود تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.


كما أشارت إلى أن هذا التعاون الدولي حظي بإشادة من الجهات الدولية، حيث تم نشر تفاصيل إطلاق البرنامج عبر الحساب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لموريشيوس وسيشل على منصة LinkedIn، من خلال الرابط التالي:
https://www.linkedin.com/posts/undp-mauritius-seychelles_seychelles-activity-7447544087961870336-NG2L


ووجهت رشا عبد العال رسالة شكر وتقدير إلى جميع أبناء مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة بذل الجهد لتعزيز مكانة المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي، والاستمرار في دعم مسار التطوير والتحول نحو إدارة ضريبية حديثة وشريكة.

مال واعمال اخبار مصر مصلحة الضرائب وزير المالية أحمد كجوك الادارة الضريبية الشريكة ماموري فحص بلا حدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

إريك براون

من الشرق الأوسط إلى آسيا.. حرب ترامب المفاجئة تربك الحلفاء وتغير قواعد اللعبة الدولية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: "مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية" ركيزة لتمكين المصدرين بالذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

محمد فريد: المناطق الاستثمارية والصناعية سبيل التنمية في المحافظات

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد