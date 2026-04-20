المتهمة بإنهاء حياة رضيعها بقنا : مش عايزة حاجة تربطنى بجوزي

أقرت المتهمة بإنهاء حياة رضيعها بقنا، خلال التحقيقات الأولية بعد ضبطها بمركز شرطة فرشوط، بإنها إنهالت على رضيعها بالضرب، لإنهاء أى محاولات للعودة إلى زوجها مرة أخرى، بعدما تفاقمت الخلافات بينهما.

وأشارت المتهمة، إلى أن الخلافات تطورت بينها وبين زوجها، ما دفعها لترك منزل الزوجية بسوهاج، وعادت إليه من قبل بعد تدخل، بعض المقربين للإصلاح بينهما، لكنها عادت إلى منزل والدها بقنا، وقررت عدم العودة.

وأضافت المتهمة، بأن تدخل أطراف من العائلة والضغط عليها للعودة إلى زوجها، دفعها فى لحظات غضب وعدم وعى لإنهاء حياة رضيعها، حتى لا يكون هناك أى رابط بينهما.

وكانت ربة منزل تعانى أزمة نفسية، أنهت حياة رضيعها بضربة آلة حادة على الرأس فى قرية الكوم الأحمر بفرشوط شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع رضيع نتيجة ضربات بآلة حادة فوق الرأس بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط.

وتبين مصرع رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، بضربة آلة حادة من والدته التي تعانى من أزمة نفسية، لوجود خلافات مع زوجها، دفعتها للتخلص من نجلها.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.



