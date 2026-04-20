أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، والتي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري تحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور ومن أبرزهم ، ليلي علوي ، حنان مطاوع ، بشري ، سلاف فواخرحي ، باسم سمرة ، اروي جودة سماح أنور وغيرهم.

وكانت كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وتترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، النجمة سماح أنور، وهي نموذج استثنائي في تاريخ السينما والدراما العربية، كسرت القوالب التقليدية لصورة المرأة، وبرزت كأيقونة لسينما المغامرة والحركة في الثمانينيات والتسعينيات، مقدمةً نمط "البطلة المستقلة" التي تعتمد على القوة البدنية والذكاء والجرأة، بعيدًا عن الأدوار النمطية؛ وهو ما تجلى في أعمال سينمائية وتجارب إنتاجية رائدة عكست رؤيتها الفنية المختلفة.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.