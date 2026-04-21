فقرة أسبوعية .. عمرو أديب يعلن انضمام لما جبريل لـ الحكاية

قدم الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية لما جبريل، التي ستقوم بتقديم فقرة أسبوعية في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.

وقالت لما جبريل في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، :" عمرو أديب بالنسبة لنا أكبر من عمرو دياب وسعيدة بالمشاركة في الفقرة الأسبوعية دي وهقدم فقرة تريند نيوز والسوشيال ميديا".

وتابعت لما جبريل:" انا مش ضد التريند والمواطن أصبح في إيده إنه يصور وينزل فيديوهات جديدة ومهم إننا ننقل ده وأنا من الجيل اللي طلع واشتغل شغلانة الاخبار والكتابة باستخدام الموبايل".

واكملت لما جبريل:" الناس تتوقع إنها هتشوف التريند وإيه اللي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا وساعات هنطلع ناس على المسرح بالخير او بالشر وعندنا فقرة تسريبات رياضية وفنية ".

