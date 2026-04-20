عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إيران تعرضت إلى دمار شامل وانهيار بنية أساسية في الحرب ضد الولايات المتحدة.



وقال أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لن أتعجب لو الإيرانيين أعطوا في مفاوضات واشنطن أكثر من اللي الناس متخيلاه".

وتابع " إيران دولة مهزومة وتجلس في مفاوضات واشنطن وهي مهزومة وهذه هي الحقيقة ".

وأكمل عمرو اديب :" تذكروا ان إيران اعتدت على دول عربية بدون وجه حق وضربوا الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتضربت على إسرائيل ".

ولفت عمرو أديب:" إيران دولة تخسر كل يوم نصف مليار دولار بسبب الحرب ضد الولايات المتحدة ".

