رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز

وأُسدل الستار رسمياً على آمال وولفرهامبتون بعد تعادل وست هام يونايتد مع كريستال بالاس سلبياً في الجولة 33.

إذ هذا التعادل رفع رصيد “الهامرز” إلى 33 نقطة، ليحتلوا المركز الـ17 وهو أول مراكز الأمان في جدول الترتيب، وبما أن وولفرهامبتون يقبع في المركز العشرين والأخير برصيد 17 نقطة فقط، فقد أصبح الفارق بينه وبين أقرب مراكز البقاء 16 نقطة كاملة.

وبالنظر إلى ما تبقى من عمر المسابقة، يمتلك وولفرهامبتون 5 مباريات فقط، ما يعني أن أقصى عدد من النقاط يمكنه الوصول إليه هو 15 نقطة (في حال فوزه بجميع مبارياته القادمة)، وبما أن الفارق الحالي هو 16 نقطة، فقد أصبح اللحاق بوست هام يونايتد مستحيلاً من الناحية الحسابية، حتى لو خسر “الهامرز” جميع مبارياتهم المتبقية.