عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

أحمد نجم
أحمد نجم
أحمد نجم

تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز حالة من التوتر ، علي أثر التصعيد الذي نفذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الحصار الأمريكي علي الملاحة في المضيق ، للسماح بمرور حركة الملاحة الدولية من خلاله و التصدي لقرار إيران  بإغلاقه.

بينما إستمر التنفيذ يوما قامت إيران بالإعلان عن إغلاق المضيق مرة أخري لتؤكد من جديد قدرتها علي السيطرة علي حركة الملاحة البحرية وقامت بتلغيم بعض المناطق فيه ، مهددة السفن العابرة بحماية أمريكية بشن ضربات صاروخية عليها.

الحصار البحري للمضيق ، قد لا يؤثر علي الإقتصاد الأمريكي بشكل مباشر ، نظرا لأن أمريكا لا تعتمد علي الإمدادات النفطية منه  بشكل رئيسي ، بل إعتبرت أن إغلاقه في وجه إمدادات النفط للدول الأخري وخاصة في اوروبا ، يحقق منفعه إقتصادية لها ، لكونها عقب الإستيلاء علي نفط فنزويلا من أولي دول العالم إنتاجا ومخزونا ، إذ يبلغ إحتياطي النفط في ولاية تكساس وحدها 100 مليون برميل .

وأذكر أن ترامب في إحدي تصريحاته ، قال موجها كلامه لأوروبا التي خذلته ولم تسانده في حربه مع إيران ، إن من يريد النفط عليه التوجه لأمريكا . أمريكا في الأساس كانت تريد التصدي لنمو التنين الصيني في العالم.

لذلك إستولت علي نفط فنزويلا عقب القرصنة التي قامت بها بإعتقال رئيسها ، و فرض نفوذها علي صناع القرار في فنزويلا ، وبالفعل إستولت أمريكا علي النفط الفنزويلي ، ومنعت عن الصين حوالي 80 % من النفط الفنزويلي كانت تستخدمه في صناعتها ، وتلك كانت المواجهة الامريكية الصينية بضرب الحلفاء.

في الواقع أمريكا لا تستطيع مواجهه الصين عسكريا و لا التصدي للنمو الإقتصادي لديها لذا ، تقوم بتقطيع أذرع حلفائها الذين تعتمد عليهم في دعم إقتصادها ، حيث أيقنت أمريكا أن قوة الصين العسكرية لا تستطيع مواجهتها ، لذلك إتخذت أسلوبا ٱخر في التعامل مع النمو الصيني من خلال إستراتيجية قطع الأطراف يؤدي لسقوط الجسد.

وبدأت أمريكا في حرب تقطيع الأطراف ، حين هدد ترامب بالإستيلاء علي جرينلاند التي كانت تعتبر  إحدي المصادر الرئيسية لتوريد النفط للصين بنسبة 80% من  حجم الإنتاج وبالفعل نجح في الإستيلاء علي النفط كما فعل مع فنزويلا لكن  بإختلاف الأساليب.

وجاءت إيران لتكون هدفا آخر للصراع البارد بين أمريكا و الصين ، إذ كان لابد من البحث عن سبب لتقليم الأظافر الإيرانية عقب رفض منحها النفط بالتوازي مع الصين التي كانت تحصل علي 80 % من إنتاج إيران من النفط وبسعر أقل من السوق العالمي نتيجة الشراكة الصينية الإيرانية.

وإستغلت الاذرع الصهيوامريكية إشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط عقب الدمار الذي لحق بغزة ، وكانت إسرائيل علي أهبة الإستعداد لتوريط ترامب في حرب مع إيران بدعوي الخشية من البرنامج النووي ، الذي إعتبرته أنه يهدد وجودها ، وحانت اللحظة خلال  المفاوضات الأمريكية الإيرانية و تمسك إيران بشروطها ، إذ قامت بتنفيذ عدة ضربات إستهدفت القدرة العسكرية الإيرانية التي قامت بالرد بضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول الخليج .

وإستغلت إيران مضيق هرمز بإيقاف حركة الملاحة التجارية فيه للدول المتعاونة مع أمريكا وإسرائيل ، كورقة ضغط إستراتيجي لإيقاف الإعتداءات الأمريكية عليها.

وجاء التهديد الأمريكي لإيران بضرورة فتح المضيق ، وإلا  تقوم الطائرات الامريكية بضرب البني التحتية في إيران ، مما يهدد الإقتصاد الإيراني بالشلل التام.

لكن كان لدور الوساطة التي تقودها باكستان وهي حليف إستراتيجي لإيران ، و بالتعاون مع وساطة مصرية تركية سعودية أثر بالغ في تأجيل تهديدات ترامب ، وحملت المفاوضات بين الطرفين هدنة مؤقتة ، مع المطالبة بفتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية.

وجاء الرفض الإيراني بفتح المضيق إلا  إذا تعهدت أمريكا بوقف الإعتداء  عليها ، ليقرر ترامب فرض حصار بحري علي المضيق وفتحه بالقوة أمام حركة الملاحة الدولية لمرور ناقلات النفط و المواد الغذائية و الأسمدة لدول العالم.

عقب يوم واحد من الحصار الأمريكي للمضيق ، إستطاعت إيران فرض نفوذها مرة أخري علي حركة الملاحة في المضيق وأعلنت إغلاقه في وجه الملاحة البحرية لتثبت أن لديها مفاتيح القرار بالفتح أو الٱغلاق.

إيران إعتبرت أن ساحة المضيق هي مواجهه إستراتيجية بينها وبين أمريكا ، وقام الحرس الثوري الإيراني بالتصدي لقرار أمريكا بفتح المضيق وقام بتنفيذ ثلاث هجمات علي بعض السفن التي حاولت المرور تحت الحماية الأمريكية ، وتم إجبار سفن أخري علي التراجع و العودة.

سيظل الصراع قائم بين أمريكا و إيران ، وتستغل إيران قدرتها علي السيطرة علي المضيق وتهديد السفن و ناقلات النفط ، سواء بالتلغيم أو الإعتداء ، مالم يتوصل الطرفين لإتفاق من شأنه رفع المعاناة عن أقتصاد الدول التي تأثرت بشدة وحمل نتائجها شعوبها.

لكني أخشي من محاولات إسرائيل التي تقوم بها لإفساد وإفشال أي تقدم في المفاضات التي تقودها باكستان مع الوسطاء مرة أخري لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أمريكا و إيران ، لرغبتها في أن تظل المنطقة مشتعلة بالصراعات وأن ترد دول الخليج عسكريا علي إيران لنقضي علي بعضنا البعض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

وزيرا خارجية الإمارات وفنلندا

وزيرا خارجية الإمارات وفنلندا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

مندوبا الصومال والكويت يبحثان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي

الصومال : دعم كامل مع الكويت في أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

الرئيس الأمريكي

أرقام صادمة.. ترامب: إيران تخسر نصف مليار دولار يوميا

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد