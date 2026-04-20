واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز

عبرت 16 سفينة فقط مضيق هرمز يوم الاثنين، حيث لا يزال قادة السفن ومالكوها حذرين في ظل وقف إطلاق النار الهش.

ودخلت تسع سفن المضيق يوم الاثنين، من بينها سفينتان ترفعان العلم الإيراني، إحداهما ناقلة نفط، وفقًا لبيانات موقع MarineTraffic.com، في حين خرجت سبع سفن، من بينها سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

في وقت سابق من يوم الاثنين، زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية "أصدرت توجيهات إلى 27 سفينة بالعودة أو الرجوع إلى ميناء إيراني" منذ بدء الحصار الأمريكي على موانئ إيران الأسبوع الماضي.