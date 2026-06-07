قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى بمجمع صناعي في برج العرب الجديدة

رئيس الوزراء خلال الجولة
رئيس الوزراء خلال الجولة
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، المرحلة الأولى لمجمع الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، التابع لشركة الغرابلي المتخصصة في الأعمال الهندسية المتكاملة وتصنيع الهياكل الفولاذية والحديدية.


وقال رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مجمع الصناعي بمدينة برج العرب، إن مشروعات الهياكل الحديدية أصبحت من المشروعات بالغة الأهمية، نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به في دعم مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن توافر صناعة قوية ومتطورة في هذا المجال يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، والصناعة، والنقل، والطاقة، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة الحديد والصلب تُعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية وتحقيق المستهدفات التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تلعب دورًا محوريًا في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية والتنموية، بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع.

وأضاف وزير الصناعة أن افتتاح هذه النوعية من المشروعات يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق توطين الصناعات الثقيلة في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية.


واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ، مدير التشغيل ومدير المجمع الصناعي، الذي أوضح أن المجمع يقام على مساحة 315000 متر مربع، وتتجاوز الطاقة الإنتاجية له 100000 طن سنويًا ويعتمد على الحديد المحلي بنسبة كبيرة، كما يضم نحو 3000 عامل ومهندس وفني، مع خطط لزيادة القوى العاملة إلى 5000 خلال المراحل المقبلة.


وأشار مدير المجمع  الصناعي إلى أنه يجري حاليًا تطوير شراكات استراتيجية مستقبلية مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية الرائدة مثل Trelleborg، Fiedor Group، Metal-Technik، Erciyas، Tabor؛ لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة والتصدير للخارج.


وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من المجمع، أوضح  أن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم تتضمن مصنع الهياكل المعدنية، الذي يُعد العمود الفقري لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب، حيث يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 100000 متر مربع وبطاقة إنتاجية استثنائية تتجاوز 100000 طن سنويًا من المصنعات والحديد.

وفي أثناء جولة رئيس الوزراء التفقدية بالمصنع، أضاف ": يتميز المصنع باعتماده على الحديد والصلب من الصناعة المحلية بنسبة كبيرة، مما يمكنه من لعب دور محوري كشريك استراتيجي في دعم وتغذية كبرى المشروعات القومية والتنموية في مصر؛ ومنها: مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومدينة أبوقير الجديدة "ميناء أبوقير"، ومشروع محور "القوس الغربي"، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مشروعات تطوير قطاع "قناة السويس" والموانئ البحرية.


وأشار  إلى أنه لضمان تلبية المتطلبات الهندسية لهذه المشروعات القومية، تم تجهيز المصنع، الذي يدار بواسطة 1,500 عامل وفني متخصص، بأحدث تكنولوجيا التصنيع عالميًا؛ حيث يمتلك أكبر ماكينة في مصر لتصنيع الكمرات الضخمة بأطوال تصل إلى 60 مترًا وارتفاع 3.5 متر، ودرافيل عملاقة لسمك حديد يصل إلى 130 مم، بالإضافة إلى ورشة خراطة متطورة للأقطار الكبيرة حتى 5 أمتار تخدمها أوناش علوية تصل قدرات رفعها إلى 110 اطنان، موضحًا أن هذه القدرات الفائقة مدعومة بأعلى الاعتمادات العالمية للجودة والسلامة والبيئة (ISO 9001, 45001, 14001) وشهادات ASME Stamps المتخصصة في تصنيع أوعيه الضغط والغلايات، مما أهّل المصنع أيضًا للتوسع الخارجي وتصدير منتجاته لأسواق عالمية.


وقال مدير المجمع إن المرحلة الأولى من المجمع الصناعي تشمل أيضًا مجمع ورش الصيانة وعمرات المحركات، منوهًا إلى أن ورش الصيانة تعتبر هي الأكبر في مصر من حيث المساحة، بإجمالي 50 ألف متر مسطح، وقوة عاملة تصل إلى 700 عامل وفني مدربين على تنفيذ أعمال الصيانة وعمرات الماكينات. وتقدر الطاقة الإنتاجية الشهرية لورش الصيانة بـ 20 عمرة محرك حتى 1 ميجا وات و10 عمرات تجديد شاملة و40 معدة إصلاحات عامة.


وأوضح أن المجمع يقدم خدماته للشركة وللغير على حدٍ سواء، لجميع القطاعات كالبناء، والطاقة، والصناعة وحتى الأعمال البحرية، مما يُعزز مكانة المجمع كشريك موثوق به في الصيانة الصناعية الشاملة، ومساهمته في خدمة المشروعات القومية.


وقال  تضم المرحلة الأولى كذلك مصنع الغازات الصناعية والطبية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 550 أسطوانة / يوميا، والتي تخدم احتياجات الشركة والاحتياجات الخارجية.


واستمع رئيس الوزراء أيضًا إلى شرح حول خطط إنشاء المرحلة الثانية لمجمع الغرابلي الصناعي، والتي تتضمن برامج الشراكة الصناعية؛ حيث أكّد  رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي، أن رؤية المجموعة في إنشاء المرحلة الثانية للمجمع الصناعي ببرج العرب ترتكز في المقام الأول على تطوير وتعميق الشراكات الصناعية؛ حيث جاءت هذه الخطوة بناءً على ضرورة صياغة "برامج الشراكة الصناعية" مع شركات أجنبية من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة نسبة الصادرات وتوفير فرص عمل، وتقام هذه الشراكات.


وأضاف "الغرابلي":  تتطلع الشركة إلى صياغة آفاق تعاون جديدة من خلال دراسة شراكة استراتيجية مع  بولندية، بخبرتها العريقة في قطاع السكك الحديدية؛ وذلك لتأسيس مصنع القاطرات وعربات السكة الحديد (GTRM). ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الثقيلة، حيث يستهدف ضخ استثمارات تقديرية تتراوح بين 25 إلى 40 مليون يورو لتغطية احتياجات الأسواق الحيوية في مصر، والخليج، وأفريقيا بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 300 عربة سنويًا. كما تضع هذه الدراسة التصدير كركيزة أساسية بنسبة متوقعة تصل إلى 40%، مع المساهمة في خلق ما بين 300 إلى 500 فرصة عمل، على أن يُبنى المصنع وفقًا لأعلى معايير الجودة ومطابقة شهادات الاعتماد الدولية.

واشار إلى أنه مع النمو المستمر لسوق الجرارات الزراعية في مصر بمعدل يتراوح بين 2.9% و5% سنويا، تدرس الشركة تطوير شراكة استراتيجية مع شركة "ميتال تيكنك" البولندية العالمية لتصنيع الآلات الزراعية وآلات البناء، تماشيًا مع جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف: يستهدف المشروع المخطط له تلبية احتياجات أسواق مصر، والخليج، وأفريقيا، بحجم استثمار تقديري يتراوح بين 15 إلى 25 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تصل الى 1000 جرار سنويًا مع وضع تطلعات تصديرية طموحة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية عبر توفير فرص عمل تتراوح بين 250 إلى 400 وظيفة.


وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية في مشروعات الري، إلى جانب التوسع العملاق في الأعمال البحرية وإنشاء الموانئ، أفاد بأن الشركة تتجه نحو دراسة شراكة استراتيجية مع شركة  تركية لتصنيع المواسير الملحومة حلزونيا، بأقطار ضخمة تصل إلى 3 أمتار وبطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ 50 ألف طن.

وأوضح أن هذا المشروع المستقبلي يهدف إلى فتح أسواق حيوية تشمل مصر، الشرق الأوسط، الخليج، وأفريقيا، بحجم استثمار تقديري يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو. كما تركز الخطط المبدئية على تحقيق قفزة تصديرية تصل إلى 50% من الإنتاج، بالتوازي مع دورها في دعم التشغيل عبر توفير فرص عمل متوقعة تتراوح بين 150 إلى 200 وظيفة.

كما استعرض المهندس معتصم الغرابلي المرحلة الثالثة والمتعلقة بالشراكات المستقبلية، موضحا أنها تشمل مصنع الفنادر البحرية؛ حيث تدرس الشركة تطوير شراكة مستقبلية مع شركة تريلبورج السويدية، وهي من الشركات الرائدة عالميا في تصنيع ألواح الحماية والوحدات المطاطية للأنظمة البحرية عالية الأداء؛ وذلك بهدف المساعدة في سد احتياج كافة مشروعات الموانئ سواء في السوق المحلىة أو للتصدير. وتشمل المنتجات المستهدفة الفنادِر البحرية وألواح الحماية لأرصفة الموانئ والمنشآت البحرية الاستراتيجية.


وفي ختام جولته التفقدية بمجمع الغرابلي الصناعي، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال وإنشاء مصانع المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن المنتجات المستهدف تصنيعها من خلال هذه المصانع تمثل أهمية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المصرية، فضلًا عن دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات ذات الأهمية.

رئيس مجلس الوزراء محافظة الإسكندرية برج العرب الجديدة رئيس الوزراء المجمع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتائج تظلمات مسابقة 1460 معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالغربية ويزور الطلاب المرضى بمركز أورام طنطا

رئيس المعاهد يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالغربية ويزور المرضى بـ أورام طنطا

ذكرى وفاة القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

في ذكرى رحيله.. الشيخ إبراهيم المنصوري صوت قرآني خالد في وجدان الأمة

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد