الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين أو السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص ‎ 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر.

1- جاك JS2 

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي (تنفس طبيعي)، يولد قوة 113 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 146 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT. تبلغ سعة خزان الوقود 42 لترا، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ساعة.

من حيث الأبعاد، يأتي الطول الإجمالي للسيارة 4135 ملم، وعرضها 1750 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1550 ملم وقاعدة عجلات بطول 2490 ملم. توفر مساحة تخزين خلفية (شنطة) بسعة 450 لترًا، وتعتمد على جنوط رياضية قياس 16 بوصة.

تقدم جاك ‏JS2‎‏ في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.‏

2- رينو كارديان 

تنفرد كارديان بمحرك "تيربو" صغير سعة 1000 سي سي (3 سلندر)، لكنه قوي حيث يولد 114 حصان وعزم دوران مرتفع يبلغ 200 نيوتن/متر. المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي التعشيق (Dual Clutch) من 6 سرعات.

يبلغ طول السيارة 4119 ملم وعرضها 1773 ملم، مع ارتفاع عن الأرض (خلوص أرضي) مميز يصل إلى 209 ملم، مما يجعلها مناسبة للطرق المصرية. قاعدة العجلات تأتي بطول 2604 ملم، وسعة الشنطة الخلفية تبلغ 410 لترات.

أما عن اسعار رينو كارديان ‏، فتاتي كالتالي : 

- فئة Evolution بسعر ‏875 ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Techno‏بسعر ‏‏930 ‏ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏‎ Iconic‏بسعر ‏‏‏990 ‏‏ألف جنيه ‏

3- جيلي GX3 Pro

تأتي بمحرك 1500 سي سي DVVT يولد قوة 103 حصان وعزم دوران 140 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT بـ 8 سرعات تخيلية، تتميز السيارة بوزن خفيف نسبيا يبلغ حوالي 1215 كجم، مما يجعل استهلاكها للوقود اقتصادياً بمعدل تقريبي 6.1 لتر لكل 100 كم.

أبعاد السيارة مدمجة جداً، حيث يبلغ طولها 4005 ملم، وعرضها 1760 ملم، وقاعدة عجلات 2480 ملم. السيارة مجهزة بـ 2 وسادة هوائية ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتأتي بفتحة سقف وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة.

تقدم جيلي ‏GX3 PRO‏‎‏ في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي ‏790 ‏ألف جنيه.‏

4- بايكX35 

تستخدم محركا سعة 1500 سي سي يولد قوة تصل إلى 150 حصان وعزم دوران 210 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، سعة خزان الوقود فيها 46 لترا، وتعتمد على نظام تعليق أمامي MacPherson لراحة أكبر في الركوب.

تعتبر الأكبر حجماً في هذه القائمة، بطول يصل إلى 4325 ملم وعرض 1830 ملم، وقاعدة عجلات 2570 ملم، توفر السيارة مساحة شنطة خلفية تبدأ من 380 لترا وتصل إلى 1500 لتر عند طي المقاعد الخلفية، مع جنوط قياس 16 أو 17 بوصة.

تقدم بايك ‏X35‎‏ ‏في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي ‏‏899 ‏‏ألف جنيه.‏

5- شيري تيجو 4 برو

تتوفر بخيارين من المحركات، الأساسي 1500 سي سي (تنفس طبيعي) بقوة 111 حصان وعزم 138 نيوتن/متر، والخيار الأعلى 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن/متر، وكلاهما متصل بناقل حركة CVT.

يبلغ طول السيارة 4318 ملم، وعرضها 1830 ملم، مع قاعدة عجلات 2610 ملم. تتميز بشاشة داخلية كبيرة قياس 10.25 بوصة، وتجهيزات أمان تشمل نظام الاتزان الإلكتروني (ESP) ونظام المساعدة في صعود ونزول المنحدرات (HAC & HDC).

أما عن اسعار رينو كارديان ‏، فتاتي كالتالي : ‏

‏- فئة ‏ Comfort‏بسعر ‏‏950‏ ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏‎ Luxury‏بسعر ‏‏‏990‏ ‏ألف جنيه ‏        

‏- فئة ‏‎ Luxury Turbo ‏بسعر ‏‏‏‏ 1,055,000‏ جنيه ‏ 

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

كيف تحافظ على ثواب الحج

كيف تحافظ على ثواب الحج والبعد عن محبطات الأعمال؟ أزهري يوضح

أذكار الصباح

أذكار الصباح مكتوبة .. تفتح لك أبواب البركات وتمحو ذنوبك

