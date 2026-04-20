إصابة شخصين في انفجار أنبوبة داخل مصنع ورق بـ6 أكتوبر



أُصيب شخصان، مساء اليوم، بحروق متفرقة إثر انفجار أنبوبة غاز داخل أحد مصانع الورق بمدينة مدينة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود داخل الموقع.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل المصنع، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء المصنع.

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث تبين إصابتهما بحروق متفاوتة، فيما لم تُسجل أي وفيات حتى الآن.

وتقوم الأجهزة الأمنية حالياً بفحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.