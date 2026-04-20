طعنة في الصدر.. حبس عاطل اعتدى على شقيقه في أبو النمرس

باشرت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اعتداء شاب على شقيقه بسلاح أبيض “سكين”، ما أسفر عن إصابة الأخير بطعنة نافذة في الصدر، في نطاق دائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين، انتهت بإصابة أحدهما بإصابة خطيرة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص؛ تبين إصابة عامل يبلغ من العمر 40 عامًا بطعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن المتهم المتسبب في ذلك، شقيقه الأكبر، ويبلغ 44 عامًا.

وأوضحت التحريات، أن خلافًا عائليًا نشب بين الطرفين؛ بسبب طرد المجني عليه لشقيقه من المنزل، لكونه عاطلًا عن العمل، تطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، أحضر خلالها المتهم سكينًا من المطبخ، وسدد طعنة لشقيقه قبل أن يفر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد ساعات من هروبه، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستجواب الشهود.