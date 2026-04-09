غرق شاب في نهر النيل بمدينة أبو النمرس.. والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، غرق شاب تم تحديد هويته، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثة الشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.