اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غسل 120 مليون جنيه متحصلة من النصب بالاستثمار العقاري

استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال الاستثمار العقاري، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (120) مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.