من رمضان واتصالحنا.. حقيقة فيديو تعدي سائق ميكروباص على قائد سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتوقف بمنتصف أحد الطرق بالقاهرة والتعدى على قائد إحدى السيارات بالضرب.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة المشار إليها خلال شهر رمضان الماضى لخلاف مع قائد السيارة الأخرى حول أولوية المرور حال سيرهما بالطريق المشار إليه وتم التصالح بينهما فى حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.