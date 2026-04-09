سقوط متهم جمع 2 طن مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية لإعادة بيعها بأعلى من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة نقل محملة بأكثر من 2 طن مواد بترولية “سولار”، بدائرة مركز شرطة ثان أسوان.

بمواجهته، اعترف بتجميع المواد البترولية المضبوطة من عدد من محطات الوقود المختلفة تمهيداً لإعادة بيعها بأعلى من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، والتصدى لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.