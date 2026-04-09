وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2026.

وقال وزيرالداخلية: “يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أن أعرب لقداستكم وللإخوة المسيحيين عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى”.

وأضاف: “إن إحتفال مصر بعيد القيامة المجيد إنما يؤكد فى حقيقته على مشاعر المحبة والمودة وروابط الأخوة الوثيقة، التى تُجسد روح المواطنة الراسخة ووحدة النسيج الوطنى والذى يُعد من ثوابت الأمة المصرية، وستظل دائماً من الدعامات الأساسية لمسيرة التقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة، وكل عام وقداستكم بخير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية.

وقال وزير الداخلية: “بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك، بخالص التهانى وأطيب الأمنيات، راجياً استمرار التواصل بين النسيج الوطنى المصرى لنستكمل فى تلاحم وترابط مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء، وكـل عام وأنتـم بخـير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية.

جاء في البرقية: “بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الإنجيلية بخالص التهانى وأصدق الأمانى، داعياً الله أن يحفظ مصرنا على الدوام مناراً للمحبة والسلام، ووطناً للسماحة والأخاء لا تفرقنا مكائد ولا تضعفنا شدائد، لنواصل معاً مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء، وكـل عــام وأنتـم بخـير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.

وقال في البرقية: “يطيب لى أن أبعث إلى الإخوة والأبناء فى هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد”.

وأضاف: “إننا إذ نستقبل هذا العيد المجيد بروح المودة والمحبة ومشاعر الأخوة التى تجمع أبناء الوطن الواحد فى نسيج متماسك ومترابط يحفظ للأمة وحدتها ويدعم مسيرتها نحو التقدم والتنمية والازدهار، حفظ الله مصرنا الحبيبة وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعتها حاضرة ونافذة، وكـل عــام وأنتــم بخــير”.