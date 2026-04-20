الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

اسماء محمد

تتعرض الكثير من البيوت المصرية لغزو الذباب خلال الآونة الأخيرة خاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة مما يعرض الأشخاص لخطر صحى كبير.

ووفقا لموقع thespruce نكشف لكم طرق منع غزو الذباب للبيوت والمنازل بدون استخدام المبيدات الحشرية بل ولن تكون هناك حاجة لاستخدام الوصفات الطبيعية.

حافظ على نظافة منزلك


إنّ أفضل طريقة للوقاية من الذباب الحفاظ على نظافة المنزل وهذا مهمٌّ للغاية في المطبخ والحمام، ويمكن أن يساعدك وضع جدول تنظيف بسيط على الالتزام به و نظّف الأماكن التي قد تتراكم فيها بقايا الطعام، مثل مصارف الأحواض: يُعدّ مزيج صودا الخبز والخلّ طريقةً فعّالةً لتنظيف المصارف .

إن استخدام طرق سريعة وسهلة مثل المنظفات الرذاذية، والتخلص من القمامة بانتظام، وتخزين الغسيل في سلال الغسيل، وعدم ترك الأطباق في الحوض، والامتناع عن ارتداء الأحذية في الداخل، كلها طرق لتحسين النظافة في الأماكن المغلقة.

منع الدخول


يساعد التأكد من عدم وجود أي فتحات في النوافذ على منع دخول الذباب وتأكد من سلامة جميع شبكات النوافذ والأبواب وخلوها من أي ثقوب، وأن النوافذ والأبواب تُغلق بإحكام.


خفض درجة الحرارة


الذباب يحب الدفء، إذا لاحظتَ ازدياد أعداد الذباب في الطقس الحار، فقد يساعد تبريد المكان على تقليل أعداده ويمكن لأجهزة التكييف والمراوح تبريد الهواء في المطابخ الدافئة والغرف الأخرى.

إزالة أماكن التكاثر المحتملة

أكثر مكانين شيوعًا لوضع الذباب بيضه هما القمامة (خاصةً إذا كانت تحتوي على بقايا طعام) وبراز الحيوانات و احرص على إحكام غلق سلة المهملات لمنع دخول الذباب، وأزل القمامة بانتظام، خاصةً إذا كانت تحتوي على منتجات زراعية أو حيوانية، للحد من تكاثر الذباب و كذلك حاول تنظيف صناديق فضلات القطط من البراز وتغيير الرمل بانتظام.

خزّن الطعام في عبوات محكمة الغلق

قد يؤدي ترك الفاكهة في الأوعية أو الخبز مكشوفاً إلى جذب الذباب خلال الطقس الدافئ أو في موسم تكثر فيه الذباب، احرص على حفظ جميع الأطعمة في عبوات محكمة الإغلاق، خاصةً عند التجمع في الهواء الطلق.
 

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

