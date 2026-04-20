الخارجية: نقل جثمان ضياء العوضي لمصر بعد تقرير الطب الشرعي وتصريح الدفن

كشف السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الجوهري في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء جديد" المذاع على قناة " المحور"، :" استقبلت اليوم حرم الدكتور العوضي رحمه الله ومحامي الأسرة لمتابعة الإجراءات ".

وتابع "شرطة دبي أخطرت القنصلية المصرية في دبي بالعثور على الدكتور ضياء العوضي متوفى في غرفة بأحد فنادق دبي وتم نقل الجثمان للطب الشرعي".

وأكمل الجوهري : القنصل المصري في دبي على تواصل دائم مع السلطات الإماراتية لمعرفة سبب الوفاة والحصول على التقرير الطبي".

وأكمل حداد الجوهري :" أسرة الدكتور ضياء العوضي طلبت نقل الجثمان لدفنه في مصر، وتم إخطار القنصلية المصرية أمس بخبر الوفاة"، مضيفا:" زوجة المتوفى اكدت أن الدكتور ضياء العوضي لم يعان من أي امراض مزمنة".

ولفت الجوهري :" متوقع إصدار التقرير الطبي وشهادة الوفاة يوم الأربعاء وفور إصدار تصريح الدفن سيتم نقل الجثمان إلى مصر كي يتم دفنه "، مضيفا:" القنصل المصري في دبي تواصل مع زوجة الدكتور العوضي لإخبارها بكافة التطورات ".

تابع حداد الجوهري :"انتشرت معلومات كثيرة غير حقيقية عن واقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارات ".

