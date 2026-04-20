الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل وفاته.. ماذا قال ضياء العوضي في آخر ظهور له؟

هاني حسين

أثار خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي، موجة من الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بين حالات تأكيد ونفي، خاصة بعد اختفاؤه قبل وفاته بأيام .

 آخر فيديو للدكتور ضياء العوضي


آخر ظهور متداول للدكتور ضياء العوضي كان فى فيديو قبل اختفائه بفترة قصيرة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على محتواه بعد وفاته، خاصة مع تداول مقاطع قيل إنها «الأخيرة» قبل انقطاع أخباره، فى آخر فيديو متداول للطبيب ضياء العوضى قبل اختفائه، ظهر وهو يتحدث بنفس نبرة الانتقاد التى اعتاد عليها، مؤكدًا أن «الاعتماد الكامل على الأدوية مش دايما الحل»، مشيرا إلى أن «هناك حالات كثيرة يمكن أن تتحسن بتعديل نمط الحياة قبل اللجوء للعلاج الدوائى المكثف».


من هو الدكتور ضياء العوضي؟


وُلد الدكتور ضياء العوضي عام 1979 داخل أسرة مصرية ذات خلفية أكاديمية، وبرز تفوقه مبكرًا حتى التحق بكلية الطب في جامعة عين شمس، حيث تخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. بدأ مسيرته المهنية في تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، وتمكن من تحقيق حضور أكاديمي ملحوظ داخل المستشفيات الجامعية، ما أهّله لشغل منصب أستاذ مساعد بقسم الرعاية المركزة حتى عام 2023، حيث عُرف بكفاءته المهنية وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة.

نظام الطيبات الغذائي


اتجه العوضي إلى مسار مختلف، حيث ركّز على مجالات التغذية العلاجية والطب الوقائي، وقدم ما عُرف بـ"نظام الطيبات الغذائي"، الذي روّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتباره أسلوب حياة متكاملًا لتحسين الصحة العامة وتقليل الاعتماد على الأدوية.

اعتمد هذا النظام على تقليل أو الامتناع عن بعض المجموعات الغذائية، مع إدماج نصائح صحية وجوانب روحانية، وهو ما جذب شريحة من المتابعين الباحثين عن بدائل علاجية طبيعية.

مصدر دبلوماسي يكشف تفاصيل وفاة العوضي


قال مصدر دبلوماسي، لـ"صدى البلد"، إن تقرير الطب الشرعي الإماراتي حول أسباب وفاة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية، سوف يصدر خلال أيام.


وأضاف المصدر الدبلوماسي أن تقرير الطب الشرعي سيتم تسليمه إلى أسرة الدكتور ضياء العوضي حين صدروه من السلطات الإماراتية.

وأكد أن وزارة الخارجية استقبلت أسرة ضياء العوضي اليوم، حيث التقوا السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الذي قدم واجب العزاء، ونسق معهم الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان المتوفي إلى أرض الوطن.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الشرطة الإماراتية أبلغت القنصلية المصرية بواقعة الوفاة، مشيرا إلى أن الجثمان الآن في الطب الشرعي لدى السلطات الإماراتية للكشف عن ملابسات الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصريحات طبية للعوضي مثيرة للجدل 

 

أثار اسم الطبيب ضياء العوضي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قائمة من “التوصيات الغريبة” المنسوبة إليه، والتي شملت أفكارًا غير تقليدية في التغذية ونمط الحياة.


وتضمنت القائمة المتداولة ادعاءات مثيرة مثل الربط بين تناول الفراخ وحدوث الكوابيس، والدعوة إلى استبدال وجبة الإفطار التقليدية بمنتجات مثل الشوكولاتة القابلة للدهن، إلى جانب توصيات أخرى تتعلق بتقليل شرب المياه واستبدالها بمشروبات مُصنّعة، بالإضافة إلى منع بعض الأطعمة الطبيعية مثل الخضار والفاكهة.

