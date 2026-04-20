الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بين مؤيد ومعارض.. ضياء العوضي يثير عاصفة من الجدل حول علاج السرطان

ضياء العوضي
ضياء العوضي
أسماء عبد الحفيظ

تصدر اسم الطبيب المصري ضياء العوضي محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد تداول واسع لتصريحات ومقاطع فيديو منسوبة إليه تتناول دور النظام الغذائي في التعامل مع مرض . وبين مؤيد يرى في طرحه أملًا جديدًا، ومعارض يحذر من خطورة التعميم، تصاعد الجدل ليشمل متخصصين في الأورام وخبراء تغذية، في وقت تتزايد فيه حساسية هذا الملف طبيًا وإنسانيًا.

خلفية الجدل

ارتبط اسم العوضي بما يُعرف بـ“النظام الطيبات”، وهو توجه غذائي يقوم على تقليل الأطعمة المصنعة والتركيز على الغذاء الطبيعي. ومع انتشار محتواه عبر منصات التواصل، أعاد بعض المستخدمين نشر مقاطع تتحدث عن “دور الغذاء” في تحسين الحالة الصحية لمرضى السرطان، وهو ما فُهم لدى البعض باعتباره طرحًا بديلًا للعلاج الطبي، بينما نفاه آخرون مؤكدين أن المقصود هو “الدعم الغذائي” وليس الاستغناء عن البروتوكولات العلاجية.

ماذا يقول العلم؟

وفقًا لجهات علمية معترف بها مثل و، لا يوجد نظام غذائي يمكنه بمفرده علاج السرطان. وتؤكد الإرشادات الطبية أن علاج المرض يعتمد على مزيج من الجراحة والعلاج الكيماوي والإشعاعي والعلاج المناعي، وفقًا لنوع الورم ومرحلته.

في المقابل، تشدد المصادر  على أهمية التغذية المتوازنة كعامل مساعد، حيث تسهم في تحسين مناعة الجسم وتقليل آثار العلاج، لكنها لا تُعد بديلًا عنه. كما تحذر من الاعتماد على معلومات غير موثقة أو تجارب فردية عند التعامل مع أمراض خطيرة.

مؤيدون: “الأكل جزء من الحل”

ويرى مؤيدو العوضي أن حديثه يسلط الضوء على جانب مهم غالبًا ما يتم تجاهله، وهو تأثير نمط الحياة على الصحة العامة. ويشير بعض المتابعين إلى أن الالتزام بغذاء صحي ساعدهم في تحسين طاقتهم وتقليل المضاعفات، معتبرين أن التركيز على “الأكل الطبيعي” خطوة إيجابية، خاصة في ظل انتشار الأغذية المصنعة.

ويؤكدون أن الطرح لا يعني إلغاء دور الطب، بل يدعو إلى تكامله مع أسلوب حياة صحي، وهو ما يتماشى – من وجهة نظرهم – مع توصيات طبية عامة تدعو لتقليل السكريات والدهون المصنعة.

معارضون: “خطر التبسيط والتعميم”

على الجانب الآخر، يحذر أطباء أورام وخبراء تغذية من خطورة الرسائل التي قد تُفهم على أنها بديل للعلاج الطبي. ويؤكدون أن ربط الغذاء بعلاج السرطان دون توضيح دقيق قد يدفع بعض المرضى لتأجيل العلاج أو التخلي عنه، ما يعرّض حياتهم للخطر.

ويشير متخصصون إلى أن الحديث عن “أطعمة ممنوعة أو معجزة” يحتاج إلى أدلة علمية قوية، وأن التعميم لا يراعي اختلاف الحالات بين المرضى، سواء من حيث نوع السرطان أو مرحلته أو الاستجابة للعلاج.

دور السوشيال ميديا

لعبت منصات التواصل دورًا كبيرًا في تضخيم الجدل، حيث تنتشر المقاطع القصيرة بسرعة، وغالبًا ما يتم اقتطاعها من سياقها الكامل. ويرى مراقبون أن خوارزميات المنصات تميل إلى إبراز المحتوى المثير للجدل، ما يساهم في زيادة التفاعل، حتى لو كان على حساب الدقة العلمية.

توصيات للمرضى وأسرهم

وشدد الأطباء على ضرورة الاعتماد على مصادر طبية موثوقة عند التعامل مع السرطان، واستشارة الفريق المعالج قبل اتباع أي نظام غذائي جديد. كما ينصحون بالنظر إلى التغذية كجزء داعم للعلاج، وليس بديلاً عنه، مع الالتزام بالبروتوكولات الطبية المقررة.

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

