بسبب أولوية المرور .. القبض على المتهم بضرب آخر بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالتعدى على قائد سيارة أخرى بالضرب محدثًا إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 8 أبريل الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول مدرب لياقة بدنية “مصاب بجرح قطعى”، وطرف ثان: عامل مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، لخلافات بينهما حول أولوية المرور.

فى وقت لاحق بتاريخ 9 أبريل الجارى وحال مشاهدة الثانى للأول بأحد الشوارع بدائرة القسم قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لذات الخلافات .. أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

