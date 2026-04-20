محام بالنقض : قرار منع غير مسددي النفقات من السفر حكم بالإعدام المدني

علق محمد بيبرس المحامي بالنقض، على قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.



وقال بيبرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ملف سداد النفقة يرتبط بتحقيق الامن والسلم المجتمعي ".

وأضاف " قانون العقوبات به نص عقابي يجرم الامتناع عن سداد النفقة وتصل العقوبات إلى الحبس والامتناع عن تقديم الخدمات الحكومية للمواطن الممتنع ".



وتابع بيبرس:" في عام 2026 بدأ تفعيل هذا النص القانوني، وقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول حكم بالإعدام المدني لمن يمتنع عن سداد النفقة".

وأكمل محمد بيبرس:" كل الشكر والتقدير للنيابة العامة على اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية والتنفيذ يتم فورا".