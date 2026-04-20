الأورمان: أنشأنا 4 محطات شمسية و54% نسبة الاستهلاك

أكد حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان تعمل منذ سنوات على التنمية المستدامة كي توفر مصادر تمويل مختلفة .



وقال حسام القباني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" منذ عام 2022 وحتى آخر 2025 أنشانا 4 محطات للطاقة الشمسية ووصلنا استهلاكنا للطاقة الشمسية إلى 54 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في مستشفى شفاء الاورمان ".

وأضاف حسام القباني :" الطاقة الشمسية ناجحة للغاية وتوفر مصدر مستدام للطاقة الكهربائية ".



وتابع حسام القباني :" نصف استهلاك الطاقة في المستشفى يأتي من الطاقة الشمسية "، مضيفا:" أناشد كل المؤسسات والمصانع دراسة إنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الطاقة ".



واكمل حسام القباني :" الاعتماد على الطاقة الشمسية أدى إلى انخفاض نسب الانبعاثات الكربونة ووفرنا 2186 طن كربون وزرعنا اكثر من 206 ألف شجرة، وصرفنا على 4 محطات طاقة شمسية 45 مليون جنيه ".

