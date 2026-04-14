الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التحول الأخضر | إنارة مراكز شباب ورياضة مصر بالطاقة الشمسية

محمد سمير

في إطار توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تنفيذ خطة شاملة لترشيد استخدام الطاقة داخل المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وتشمل الخطة نحو 6300 منشأة شبابية ورياضية تشمل مراكز الشباب وأندية رياضية ومراكز التعلم والابتكار والمدن الشبابية وبيوت الشباب وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة

وتستهدف الوزارة ترشيد استهلاك مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والسولار، من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل

وأكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة للتحول نحو منشآت أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء مجموعة من الدراسات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكذا مع الجهات المختصة تستهدف دراسة التحول إلى المنشآت الشبابية والرياضية الخضراء.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن دراسات الجدوى المزمع تنفيذها تتضمن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل مراكز الشباب، وذلك وفق تصنيف شامل لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، يرتكز على مجموعة من الضوابط المالية والإدارية والفنية لكل منشأة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة.

وشدد وزير الشباب على استمرار الوزارة في تبني المبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

