كومباني : أفكر في ريال مدريد حتى أثناء النوم .. ومواجهة الإياب لم تُحسم

تحدث المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا احترامه الكبير لتاريخ الفريق الإسباني قبل مباراة الإياب في ربع النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

من المقرر أن يستضيف ملعب أليانز أرينا مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد، مساء الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أوضح كومباني أن فريقه ركز في التدريبات على الجوانب البدنية والذهنية، مشيرًا إلى أن التحضير لم يكن متعلقًا بتفاصيل مثل حجم المرمى، بل بالحماس والقدرة على اللعب تحت الضغط.

وأكد أن مواجهة ريال مدريد تحتاج إلى تركيز كبير، في ظل وجود العديد من العوامل التي قد تحسم المباراة، سواء القدرات الفردية أو الأداء الجماعي أو حتى بعض القرارات التحكيمية.

وشدد كومباني على احترامه الكبير لتاريخ ريال مدريد، مؤكدًا أنه من أفضل فرق العالم، رغم أن مستواه الحالي لا يعكس كامل إمكانياته.

وأشار إلى أنه يفكر بشكل مستمر في كيفية تطوير أداء فريقه، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تحليل مباراة الذهاب بشكل دقيق لتفادي إهدار الفرص.

كما كشف كومباني عن جاهزية سيرج جنابري للمشاركة في اللقاء، مؤكدًا أن معظم اللاعبين في حالة جاهزية تامة، مع وجود حماس كبير لتحقيق الفوز.

وتطرق إلى حالة جمال موسيالا، موضحًا أنه يسير بشكل جيد نحو استعادة لياقته الكاملة، مع التعامل بحذر في عملية عودته للمباريات.

واختتم مدرب بايرن ميونخ تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة الإياب ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن نتيجة الذهاب منحت فريقه أفضلية طفيفة فقط، وأن التأهل لم يُحسم بعد، مؤكدًا أن الفريق سيقاتل لتحقيق الفوز أمام جماهيره.