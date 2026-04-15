خطوة غير مسبوقة.. وحدات صحية تعمل بالطاقة الشمسية في بني سويف | تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظات

الطاقة الشمسية بصحة بني سويف
أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تشغيل عدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة باستخدام الطاقة الشمسية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوحدة منية الجيد التابعة لإدارة ببا الصحية، حيث تفقد وكيل الوزارة أعمال تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية، واطمأن على كفاءة المنظومة الجديدة ومدى جاهزيتها لتوفير احتياجات الوحدة من الكهرباء بشكل مستدام.

وأكد وكيل الوزارة أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف التشغيل، فضلًا عن ضمان استمرارية الخدمة الطبية، خاصة في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تركيب الخلايا الشمسية في 6 وحدات صحية، وهي: قمبش، الشريف، منية الجيد، السلطاني، صفط راشين بإدارة ببا الصحية، ومركز طبي بني عدي بإدارة ناصر الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات أصبحت نماذج للمنشآت الصديقة للبيئة داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التعاون مع منظمة اليونيسف يعكس دعم الشركاء الدوليين لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، وتبني الحلول المستدامة التي تواكب التحديات البيئية العالمية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار التوسع في تطبيق منظومة الطاقة الشمسية داخل باقي الوحدات الصحية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق رؤية الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

بني سويف صحة بني سويف طاقة شمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج
طريقة عمل الكبدة بالردة في المنزل
خطة إصلاح الأمعاء
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد