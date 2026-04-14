محافظ بني سويف : تعاون مستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أبنائنا

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، و أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والدكتور أشرف حماد مدير المتابعة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم: النائب حسام العمدة، النائب حسن جعفر، النائب محمد سيد جنيدي، النائب عبد الحكيم مسعود، النائب هشام مجدي، النائب هشام سليم، النائب محمد علي عبد الفضيل، النائبة منى عبد الله، النائب طه الناظر، النائبة نهي الأزهري، النائب محمد فاروق يوسف، النائب أحمد إبراهيم جنيدي، النائب محمد رجب، النائب عماد خليل، النائب سيد الجزار، النائبة آية الفيومي، والنائبة هبة عبد العظيم.

وخلال اللقاء، تم مناقشة واستعراض عدد من المشكلات والتحديات التي طرحها النواب في مختلف القطاعات الخدمية، وبحث آليات تعزيز التواصل الفعّال بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان، حيث شملت المناقشات ملفات: الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والري، والتعليم، والنقل والمواصلات، والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، والتصالح، وتوافر الأسمدة ومستلزمات الزراعة، إلى جانب المناطق الصناعية والاستثمار، وقرى الظهير الصحراوي.

كما تم استعراض موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية المحلية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تكاتف الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، وتنمية الموارد المحلية، وحسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل، فضلًا عن تشجيع وجذب الاستثمارات بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.

كما شدد على أهمية العمل الجماعي والمجتمعي والتطوعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم في مختلف القطاعات.