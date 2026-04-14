محافظ بني سويف يوجه بعدد من التكليفات لضبط الأداء وتحسين مستوى الخدمات

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بعدد من التكليفات الهامة لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بتعليمات ترشيد النفقات، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها لخدمة أولويات التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما وجه بمراجعة أوضاع كباري المشاة والإعلانات بنطاق المدن والمراكز، خاصة التي قد تحجب الرؤية أو تمثل خطورة على سلامة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة توفير الإضاءة الكافية والالتزام بالاشتراطات الفنية.

وشدد المحافظ على أهمية رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الحفر، خاصة المرتبطة بكابلات الإنترنت والمرافق، بما يحافظ على كفاءة الطرق، موجّهًا الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة المياه لتحديد نقاط تجمع مياه الأمطار وسرعة التعامل معها.