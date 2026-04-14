جامعة بني سويف تحقق إنجازًا عالميًا بنشر 71 بحثًا دوليًا في أسبوع واحد

في إطار توجيهات الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف بتعزيز منظومة البحث العلمي، أعلن مكتب النشر الدولي التابع لمركز تطوير الأداء الجامعي برئاسة الدكتور ياسر فليح عن إنجاز علمي جديد يعكس قوة وتطور البحث داخل الجامعة، حيث نجح الباحثون في تحقيق طفرة نوعية في النشر الدولي خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح رئيس الجامعة، انه خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجارى ، تمكن الباحثين بالجامعة من نشر 71 بحثًا دوليًا في 51 مجلة علمية مرموقة مدرجة بقاعدة بيانات سكوبس العالمية، وهو رقم قياسي يعكس تنامي الإنتاج البحثي وتزايد تأثيره عالميًا ، مشيرا إلى تنوع مجالات النشر بين العلوم الدوائية والهندسة والطب والكيمياء وعلوم المواد والفيزياء والزراعة وعلوم الحاسب، مما يبرز تميز الكوادر البحثية وتنوع تخصصاتها.

واضاف ان الجامعة حظيت بالنشر في مجلات ذات تصنيف عالمي متقدم (Q1 وQ2)، الأمر الذي يعزز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية ويؤكد قدرتها التنافسية في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.