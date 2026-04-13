بني سويف.. محطة البحوث الزراعية بسدس أنشطة بحثية وتنموية لتحسين جودة الإنتاج

تفقد اليوم كامل علي غطاس السكرتير العام، لمحافظة بني سويف محطة البحوث الزراعية بسدس بمركز ببا، للاطلاع على دورها في دعم التنمية الزراعية والتعرف على أنشطتها البحثية والتطبيقية في هذا المجال.

ورافق السكرتير العام خلال الزيارة العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا، إلى جانب مسؤولي محطة بحوث سدس الزراعية، ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

وخلال الزيارة، استمع السكرتير العام إلى شرح تفصيلي حول البرامج البحثية التي تنفذها المحطة، وجهودها في تطوير المحاصيل الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة.

كما تفقد عددًا من الأنشطة البحثية والتجريبية داخل المحطة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به في خدمة خطط التنمية الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية على أرض الواقع.