كنائس وأديرة بني سويف تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد ..صور

استقبلت قيادات ورهبان ديري الانبا بولا وأنطونيوس بمركز ناصر صباح اليوم الأحد، اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف و بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ الأوقاف والأزهر الشريف.

و استقبلت كنائس وأديرة بني سويف المهنئين بعيد القيامة المجيد، وتوافدت أعداد كبيرة من أبناء محافظة بني سويف بمختلف طوائفهم، يتقدمهم اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف ، إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.

وسادت أجواء من المحبة والتآخي داخل قاعات الاستقبال، حيث حرص الحضور على تقديم التهنئة، في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة.وقدم المهنئون باقات الورود ، كما تم استقبا لهم بالشيكولاته ، تعبيرًا عن الفرحة بعيد القيامة المجيد وتبادل مشاعر الود بين الجميع.



