محافظ بني سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد خلال حضوره مراسم القداس بالمطرانية|صور

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على حضور قداس عيد القيامة خلال زيارته " مساء اليوم" لمطرانية بني سويف ،وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين أفراحهم بالعيد المجيد ،وكان في استقباله نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة ،حيث قدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد بهجة وسعادة على كل المصريين.

شهد مراسم القداس :نائب المحافظ السيد"بلال حبش"،ومساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء أسامة جمعة،والسكرتير العام كامل على غطاس ،و السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي،ورئيس المدينة محمد بكري ، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وعلماء من الأوقاف والأزهر والأحزاب والمجتمع المدني والإعلاميين .

وفي بداية عظته تقدم الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف بالشكر للحضور من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم سيادة المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز " وكافة قيادات المحافظة الأمنية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين وسط مشهد وطني يعكس أسمى معاني وقيم المحبة والتلاحم والتكاتف بين مكونات ونسيج الشعب المصري وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزتها الأمنية في تأمين الاحتفال بالعيد.

تناول نيافة "الأنبا غبريال" صفة الرحمة باعتبارها قيمة روحية وإنسانية نبحث عنها جميعاً وننتظرها من الرب الرحوم ،وهى التى نتحصل بها على الراحة والطمأنينة ،مطالبا بأن نلتمس الرحمة من الله في كل موقف من مواقف الحياة،وأن الرحمة مقدمة على العبادة ،فمراحم الله واسعة ،وهي ليست اختيارا بل شرطا لحصول رحمة ومحبة الله ،والإنسان الرحيم يرحمه الله .

وكان محافظ بني سويف قد بعث منذ أيام برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،عبر فيها عن خالص تهانيه القلبية بعيد القيامة المجيد،بجانب ببرقيات تهنئة مماثلة لقيادات الطوائف والمذاهب الكنسية من الكاثوليك والإنجيليين وكبار رجال الدولة من محافظين ووزراء.