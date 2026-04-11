محافظ بني سويف وقيادات المحافظة يشهدون قداس عيد القيامة بالكنيسة المطرانية في ببا

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، قداس عيد القيامة ،بمطرانية ببا، وكان في الاستقبال نيافة الأنبا "اسطفانوس"أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة،وقدم لهم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة، سائلا المولى عزوجل أن يكون عيد فرحة وبركة ومحبة على جموع الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



جاء ذلك بحضور نائب المحافظ "بلال حبش"، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء أسامة جمعة، والسكرتير العام كامل على غطاس ،والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ، ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، ورئيس مركز ومدينة ببا أحمد علاء والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي من قيادات وعلماء الأوقاف والأزهر والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.



وألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس عظة، بدأها بالترحيب بمحافظ بني سويف ومرافقيه من قيادات المحافظة ،معربا عن تقدير شعب الكنيسة لحضورهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

وتناول نيافة "الأنبا اسطفانوس "في عظته شرح وتعريف فضيلة "الرجاء"أشار خلالها إلى أن هذه الفضيلة والقيمة الإنسانية مهمة لكل إنسان بلا استثناء،وبدونها يقع الإنسان في براثن القلق واليأس والاضطراب ومرارة الانتظار بلا هدف ويصبح الفرد ألعوبة في يد الشيطان وقد يدفعه إلى الانتحار ،فالرجاء طريق النجاة في الدنيا والحياة الأبدية

وأضاف أن الرجاء فضيلة من الفضائل الأمهات التي ينبثق عنها العديد من القيم والمعاني والفضائل السامية ،فالرجاء يولد الفرح و السرور والسلام ،مؤكدا أن الرجاء لابد وأن يقابله عمل،وبدون العمل والجد والاجتهاد يصبح الرجاء مجرد أمنية وتمنى .



ومن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف إلى مدينة بني سويف لحضور القداس بمطرانية بني سويف، وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والحاضرين من أبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين بالعيد.



