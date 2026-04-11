تدريبات عملية لطلاب طب بني سويف الأهلية ضمن مقرر التعرض المبكر للمرضى

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، نظّمت كلية الطب تدريبًا عمليًا لطلاب الفرقة الأولى داخل معمل المهارات الإكلينيكية.

وذلك في إطار تدريس مقرر التعرض المبكر للمرضى، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، و الدكتور أحمد أسامة عميد قطاع العلوم الصحية، و الدكتورة دعاء حمدي مدير برنامج الطب والجراحة.

وأوضح الدكتور طارق ، أن التدريب شمل تعريف الطلاب بكيفية قياس العلامات الحيوية الأساسية، مثل معدل التنفس، وضغط الدم، ومعدل النبض، بالإضافة إلى التدريب على مهارات الحقن الوريدي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإكلينيكية منذ المراحل الدراسية الأولى، كما يهدف التدريب إلى إكساب الطلاب المهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع المرضى، وتعزيز الجانب العملي بالتوازي مع الدراسة النظرية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات صحية بكفاءة عالية.

من جانبها أكدت الدكتورة رضا توفيق، حرص الجامعه على تطبيق أحدث الأساليب التعليمية في مجال التعليم الطبي، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تدعم التدريب العملي، وتحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد في التعليم الطبي.

