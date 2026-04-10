محافظ بني سويف: نقل شعائر الجمعة بصورة مشرفة تعكس مكانة وتاريخها الوطني

نقل التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، اليوم الجمعة، شعائر الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد “عمر بن عبد العزيز” بمدينة بني سويف، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، حيث قدم الصلاة الإعلامي الدكتور وليد الحسيني

وشهدت الصلاة حضور اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف،إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، بعنوان: “النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل”، حيث تناولت الخطبة أهمية الفهم الصحيح للنصوص الدينية، وترسيخ منهج الوسطية، ومواجهة سوء الفهم والتأويل المغلوط، بما يعزز الوعي الديني المستنير.

ويُعد مسجد “عمر بن عبد العزيز” من المساجد الكبرى بمدينة بني سويف، وتم افتتاحه عام 1978 ، ويقع بميدان الشهداء (المديرية سابقًا)، ويتميز بموقعه الحيوي وسعته الكبيرة التي تؤهله لاستقبال الشعائر الكبرى والنقل التلفزيوني المباشر.

وعلى هامش ذلك، أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وإذاعة القرآن الكريم، والتلفزيون المصري، على مشاركتهم أبناء المحافظة احتفائهم واحتفالاتهم بالعيد القومي ، وإسهامهم في نقل شعائر الجمعة بصورة مشرفة تعكس مكانة بني سويف وتاريخها الوطني.