الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تعدى على زوجته بمساعدة أبنائها في بني سويف.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها ونجليهما بالتعدي عليها ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة بنى سويف من (الشاكية – مقيمة بدائرة المركز) ، بتضررها من (زوجها ونجليهما ، مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالتعدى عليها لوجود خلافات عائلية بينهم لرغبتها فى الإنفصال عن زوجها والحصول على مستحقاتها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس عاطل 4 أيام متهم بالتعدي على والدته وأخر بسلاح أبيض في بورسعيد.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بإعتياد التعدى على والدته وإحداث إصابة آخر بإستخدام سلاح أبيض حال إعتراضه على ذلك ببورسعيد.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المناخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى" - مقيم بدائرة القسم) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (عاطل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وذلك حال تدخله لنهره عن التعدى على والدته.

واشار البيان، انه تم ضبط المتهم وبحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

